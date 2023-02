Torcedores da Viradouro lamentam perda do título mas celebram o vice-campeonato

Troféu é exibido com orgulho no palco da agremiação - Foto: Filipe Aguiar

A Viradouro se consagrou a vice-campeã do Carnaval 2023, na tarde desta quarta-feira de cinzas (22), após um desfile que arrancou muitos elogios de especialistas e foliões. O grito de campeã ficou entalado na garganta, mas a comunidade promete voltar ainda mais forte no próximo carnaval.

Por um décimo a escola não levou o tricampeonato, o que deixou muitos torcedores abalados, tentando entender a justificativa para cada ponto retirado da Viradouro. Mas ainda assim, com a quadra lotada, a comunidade festejou a boa colocação da agremiação.

“Honestamente, esse vice-campeonato tem um gosto amargo. A comunidade estava esperando muito esse campeonato. É um enredo fantástico, as alegorias estavam primorosas, mas temos que reconhecer a Imperatriz e também reconhecer o trabalho que o Marcelinho faz aqui. O vice-campeonato é também a coroação de uma escola que agora só briga lá em cima”, diz Taiana Monteiro, de 32 anos, que faz parte da Viradouro há 25 anos.

Cada nota dez era celebrada como um gol na quadra da escola, localizada no Barreto. E cada décimo perdido era lamentado, afinal a disputa nos últimos anos tem ficado cada vez mais acirrada, e neste ano não foi diferente.

Comunidade da Viradouro celebra o vice-campeonato com quadra lotada | Foto: Filipe Aguiar

“A gente queria muito o título, mas o segundo lugar também é como o primeiro no meu coração. É emocionante estar no pódio, não tem como explicar”, revela a integrante da ala das baianas, Andréa Marques.

Pouco antes das 20h a sede da escola de Niterói ainda estava lotada, e foi quando a chegada do troféu de segundo lugar incendiou ainda mais o público presente no local, que não sabe o que é ficar abaixo da terceira colocação desde que a Viradouro voltou ao Grupo Especial.

“Nós não perdemos para qualquer escola. Perdemos para uma escola que desfilou muito bem. Já são cinco anos que essa comunidade é feliz. É hora de comemorar, porque sábado [no Desfile das Campeãs] vamos estar sorrindo e cantando para mostrar que nos podíamos ser a campeã também”, disse um dos integrantes da diretoria ao lado do troféu.

Apesar do título ir para outra escola, torcedores da Viradouro celebraram vice campeonato e performance na Sapucaí O São Gonçalo

O São Gonçalo

Além da boa colocação da escola niteroiense, a gonçalense Porto da Pedra foi a campeã da Série A, subindo para o Grupo Especial. As duas escola do “lado de cá da Ponte” voltam a se encontrar na Sapucaí no próximo ano e mostram que as cidades da Região Metropolitana sabem fazer um bom carnaval.