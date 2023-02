Pra fazer aquela foto! Conheça 4 lugares 'instagramáveis' em Niterói

Foi por volta do fim de 2017 que o termo "instagrammable" começou a aparecer com mais frequência nas pesquisas do Google ao redor do mundo, de acordo com informações do agregador de pesquisas. Não demorou muito para que o "instagramável" viesse parar também nas pesquisas e no vocabulário digital dos brasileiros. Agora, ser "instagramável" é a moda da vez.

O adjetivo costuma ser usado para designar espaços que sejam idealizados para terem uma boa aparência nas redes sociais, em especial, no Instagram. São espaços que combinem com a produção de conteúdo digital e que sejam convidativos para os influenciadores digitais. De restaurantes a escritórios, diversos tipos de estabelecimentos diferentes podem ter uma área instagramável.

Pontos turísticos não costumam entrar na categoria, visto que são, por natureza, espaços que atraem a atenção dos usuários de redes sociais, mesmo que não tenham sido construídos para isso. Apesar disso, há alguns pontos que costumam funcionar melhor do que outros na hora de criar um conteúdo para Instagram, ou atrações que podem ser registradas sob outros ângulos para funcionarem bem nos posts.

Para os "influencers" da Região Metropolitana ou mesmo os usuários do Instagram que estão procurando bons lugares para compartilharem em suas redes, O SÃO GONÇALO reúne quatro lugares em Niterói que podem se transformar em ambientes "instagramáveis". Confira:

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Mac | Foto: Layla Mussi

Um dos destinos mais inevitáveis para quem quer conhecer a cidade, o MAC costuma aparecer com frequência no feed de quem é da região. Um das dicas para aproveitar bem o espaço nos enquadramentos verticais do Instagram é bater a foto na primeira curva da rampa do museu, para capturar bem os traços do trabalho arquitetônico de Oscar Niemeyer e escapar dos visitantes e funcionários que podem aparecer mais "para cima", na entrada da galeria de arte.

Mac | Foto: Layla Mussi

Passarela da Boa Viagem

Boa Viagem | Foto: Layla Mussi

Localizada há alguns minutos de caminhada do MAC, a Praia da Boa Viagem não é exatamente um dos trechos de mar mais comentados da cidade - muito por conta do lixo acumulado em sua orla, que atrapalha a balneabilidade. Apesar disso, a vista do mar que a banha a partir da passarela que conecta a calçada da avenida Alm. Benjamin Sodré e a Ilha da Boa Viagem é única e pode ser um atrativo diferente do usual para o feed.

Por não ser muito indicada para banho, ela não costuma estar tão cheia. Então a dica é aparecer por lá pela manhã; não para tomar banho de mar por conta da sujeira, mas para aproveitar a luz solar ainda suave e tirar alguns retratos na passarela. Dá para centralizar o fotografado e aproveitar a simetria do espaço ou experimentar se apoiar em algum dos cantos da passarela para pegar um ângulo um pouco menos esperado e aproveitar a imensidão do céu ao redor.

Passarela da Boa Viagem | Foto: Layla Mussi

Letreiro "Eu amo Niterói"

Letreiro Eu Amo Niterói | Foto: Layla Mussi

Seguindo a caminhada até depois do MAC, um ponto novo que já nasceu "instagramável" é o letreiro #EuAmoNiterói, inaugurado em janeiro deste ano na orla de Icaraí. O espaço também funciona melhor quando iluminando pela luz do amanhecer ou com o sol poente; evite o meio-dia ou o início da tarde. O ângulo mais comum para se fotografar a placa é"encaixando" o "disco-voador" do MAC na moldura do coração que compõe a estrutura.

Também é uma ideia interessante fugir do óbvio e se abaixar um pouco para fotografar o letreiro de baixo para cima e com uma inclinação lateral sutil, aproveitando as sombras que ele deixa no chão e enquadrando também a árvore ao lado dele. Seja como for, vá para o local com uma ideia em mente, já que, por ser recente na rota do município, têm estado, nas últimas semanas, cheio de locais e visitantes de outros cantos.

"Achei diferente. Em outros lugares costuma ser só o "Eu amo". Aqui tem o hashtag e o coração enorme. Fica legal para botar no status", conta Neide Silva, de 64 anos, moradora de Vitória, no Espírito Santo, que aproveitou a passagem por Niterói para conhecer o novo ponto.

Praia de Jurujuba

Continuando pelas orlas da cidade, em outro canto da cidade, o "Instagrammer" mais determiando pode encontrar um outro ponto que é menos frequente nos stories: a Praia de Jurujuba. O espaço não reúne muitos banhistas porque é usado, sobretudo, por pescadores, cujos barcos tomam boa parte da faixa de areia. Apesar disso, a vista com as embarcações na areia pode ser bastante instagramável se aproveitada do ângulo certo.

O segredo é chegar perto da estátua de São Pedro e aproveitar o amparo das árvores no fim de tarde para registrar a beleza do encontro entre céu e mar no local.