BBB23 começa nesta segunda; prêmio é o maior da história

Quarto do líder terá central de controle com câmeras da casa - Foto: Reprodução/TV Globo

O BBB23 começa nesta segunda-feira (16), sob o comando de Tadeu Schmidt. O programa está dividido entre participantes do Pipoca e do Camarote, como nas outras edições.

No entanto, o reality vem trazendo diferentes mudanças. A primeira sendo a casa de vidro, que, pela primeira vez, aconteceu antes do início do programa. Os participantes da casa de vidro, Paula e Gabriel, já garantiram seus lugares no programa.

MC Guimê, Bruna Griphao, Fred, Marvvila estão entre os dez participantes do Camarote, enquanto outros dez anônimos fazem parte do grupo Pipoca.

Dinâmica de duplas

O começo do reality vai ser disputado por duplas. Paula e Gabriel foi a primeira a ser divulgada, as outras foram escolhidas pelos internautas no site do BBB e foram divulgadas no domingo (15).

Gabriel e Paula, da Casa de Vidro

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Quarto do Líder com Central de Controle

Na nova edição do BBB, quem ganhar a prova do líder terá direito a uma central de controle dentro do quarto. Nela, os participantes podem assistir o que acontece pela casa com áudio; descobrir o total de votos que recebeu até o momento no programa e poderá acordar os participantes a hora que quiser.

Poder Coringa

Outra novidade é o Poder Coringa e será usado por um jogador por semana. Como um leilão, antes das compras, um benefício ou jogada diferente no game, ele vai aparecer à disposição dos confinados.

Cada jogador vai ao confessionário e diz quantas estalecas está disposto a pagar pelo poder. No final dos lances, o resultado será divulgado para todos.

Maior prêmio da história

O "BBB 23" contará com o maior prêmio da história do programa. O valor ainda não foi divulgado, mas, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, ainda não é possível responder a essa pergunta. "Conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto", explicou.