Arquiteta lança documentário sobre São Gonçalo: 'Conexão e pertencimento'

Doc teve incentivo de edital do Governo do estado - Foto: Reprodução

A gonçalense Camila Oliveira lançou, no último mês, com apoio de edital estadual de cultura, um documentário que busca reforçar a memória de São Gonçalo através de quem faz e vive a história da cidade.

Contemplado pelo Edital Cultura Presente Nas Redes II, do Governo do Rio de Janeiro, ‘Identidade SG’ procura refletir a conexão e o pertencimento que a arquiteta nascida no município tem e quer mostrar para o mundo.

“Sou cria de São Gonçalo, ou seja, minha formação como pessoa foi construída aqui. Muitas pessoas, infelizmente, gostam de esconder. Eu não! Sempre falo e repito que sou daqui aonde quer que eu vá. E estou me aprofundando em conhecer cada vez mais pra poder propagar o que temos de melhor”, revela a agente cultural, de 38 anos.

Camila conta que só conseguiu colocar em prática a iniciativa por conta do patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a SECEC/RJ. Ela soube do edital através de um grupo no Facebook e não pensou duas vezes em tomar coragem e fazer a primeira inscrição de um projeto próprio em uma instituição pública de fomento à cultura.

“Tive apoio dos entrevistados, todos voluntários, e da minha família, especialmente minha mãe, com seu apoio moral, e meu pai, que me emprestou o computador dele para eu terminar o processo de edição. No final, deu certo e consegui fazer algo que me orgulho”, diz.

Entrevistados têm ligação próxima com a cidade | Foto: Reprodução

Para o longa metragem, foram entrevistadas pessoas que se sentem pertencentes à cidade de São Gonçalo e que conhecem muito da história do município, que Camila define como “diverso, libertador e batalhador”.

O critério para a escolha de cada um foi a existência de um trabalho consistente na cidade em relação à pesquisa e patrimônio material local. Todos os personagens têm ou tinham uma ligação profissional ou cultural com São Gonçalo, e dos seis entrevistados, cinco são professores.

“O professor Rui Aniceto me deu aula na FFP de História; a prof. Maria Nelma eu tinha cerca de 25 livros dela; fui voluntária no projeto de reforma da Igreja Matriz, conhecendo o Padre André; sou leitora da trilogia de crônicas sobre São Gonçalo do prof. Erick Bernardes; fui ouvinte do Atake Podcast, de autoria do prof. Bruno Guimarães; e já fui parceira em projetos culturais do editor e jornalista Helcio Albano”, conta.

Os entrevistados por Camila são pessoas que a arquiteta conheceu através dos livros ou da produção intelectual. Todos eles foram voluntários, ou seja, não receberam para participar, e todas as entrevistas estão disponíveis na íntegra no canal do YouTube ‘ArquinCult Projetos Criativos’.

“Eu tive que fazer uma triagem das informações para colocar no documentário, ou seja, vale muito a pena conferir as entrevistas por completo, pois tem muita coisa que tive que cortar. Cada entrevista teve aproximadamente de 30min a 1h. Foi feito com muito carinho”, afirma a gonçalense.

Além do ‘Identidade SG’, Camila produziu o documentário 'Leitura Graffita’, também contemplado por edital do Governo do Estado, em parceria com uma editora. Agora ela acerta os últimos detalhes para que os dois possam estar aptos para a circulação.

Para assistir ao documentário, acesse: https://youtu.be/JKpIy2IYfqE.

E para mais informações sobre o projeto, confira: @camila_cdo | @arquincult | @doc_identidade_sg