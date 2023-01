Participantes da casa de vidro do BBB23 serão revelados hoje (10); confira!

O "quarto" conta com quatro camas, uma mesa com quatro cadeiras e uma televisão - Foto: Divulgação

Os participantes da casa de vidro do BBB 23 serão revelados hoje (10). Quatro candidatos disputam duas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Um homem e uma mulher entram na disputa pelo prêmio de mais de R$ 1,5 milhão. E os nomes serão revelados hoje, a partir das 10h35, na programação da Globo.

Os telespectadores podem acompanhar os participantes da casa de vidro na Globoplay e com cobertura especial de Splash.

A casa será no Shopping Via Parque, zona oeste do Rio de Janeiro.

O "quarto" conta com quatro camas, uma mesa com quatro cadeiras e uma televisão.

O BBB 23 estreia no dia 16 de janeiro.