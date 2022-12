Veja os famosos cotados para o Big Brother Brasil 23

Um novo ano se aproxima e, com ele, um novo Big Brother Brasil. Faltando quase um mês para a estreia do programa, prevista para 16 de janeiro, novos nomes são levantados como futuros participantes da casa. Uma lista divulgada por Léo Dias em sua coluna aponta quem serão os famosos do Camarote da casa mais vigiada do Brasil.

Vitão (cantor)

Bruna Griphão (atriz)

Vivi Wanderley (influenciadora)

Laura Brito (influenciadora)

Mariely Santos (influenciadora)

Segundo o colunista, Vitão já está com o contrato praticamente assinado e Bruna Griphao estaria em negociações avançadas para entrar na casa.

Esse ano, os confinados se dividem entre famosos, o time Camarote e os anônimos, do time Pipoca. Eles estarão na corrida pelo prêmio de R$ 1.5 milhão.