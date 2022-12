Tirullipa deixa de seguir Gkay e manda indireta após expulsão da 'Farofa'

Equipe do evento destacou que repudia comportamento do humorista - Foto: Reprodução/Divulgação

Equipe do evento destacou que repudia comportamento do humorista - Foto: Reprodução/Divulgação

Após ser expulso da 'Farofa da Gkay' por causa de acusações de assédio, o comediante Tirullipa deixou de seguir a organizadora da festa, a influenciadora Gessica Kayane, nesta quinta-feira (08/12). Ele já havia, na última quarta (07/12), publicado alguns stories em seu perfil no Instagram 'alfinetando' a influencer.

"Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam", dizia uma das imagens compartilhadas pelo humorista, que foi flagrado tentando arrancar o biquíni da influenciadora Nicole Louise no evento.

Em outra postagem, ele escreveu: “Errar é humano, mas não deixe seus amigos errarem, e ajudem eles mesmo no erro, pois amigo de verdade não deixa o coleguinha para trás".

Nicole se pronunciou a respeito do caso em suas redes sociais. "Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu, porque me senti invadida. Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa, porque ela não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele", destacou a influencer.

No dia do ocorrido, o humorista pediu perdão a seus seguidores nas redes sociais e disse que não teve a intenção de causar o transtorno.

"Fala, pessoal. Depois de ter conversado com a GKay, toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, às mulheres. Quero pedir desculpas à Nicole, né, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, né? Eu tentei levar uma brincadeira. Tentei levar uma alegria para Farofa, mas eu me excedi de fato naquele clima de Farofa de que tudo pode. Na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, né? Errei e estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e às outras que se sentiram feridas", declarou.

Em nota à imprensa, a organização do evento destacou que "repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local”.