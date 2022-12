Tirullipa é acusado de assédio e acaba expulso da 'Farofa da Gkay'

Nas redes sociais do evento, Gkay informou a expulsão do convidado - Foto: Divulgação

Nas redes sociais do evento, Gkay informou a expulsão do convidado - Foto: Divulgação

O humorista Tirullipa foi expulso da "Farofa da Gkay" após puxar o biquíni de influenciadoras em uma brincadeira na piscina. Em vídeos que estão circulando nas redes, o humorista é visto desamarrando a parte de cima do biquíni de convidadas.

Nas redes sociais do evento, Gkay informou a expulsão do convidado por ter considerado a atitude como assédio.

A influenciadora Nicole Louise, uma das mulheres que teve o biquíni puxado por Tirullipa, se pronunciou em suas redes.

"Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, fez com outras mulheres tão bem. Isso é uma falta de respeito. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa, mas fico indignada. Eu era fã desse cara", diz Nicole.

a nicole louise falando nos storys da falta de respeito do tirulipa #farofadagkay pic.twitter.com/DSuVz8vppM — cauff (@caufreserva) December 6, 2022

Após o comunicado de expulsão, Tirullipa se manifestou em suas redes pedindo desculpas à Nicole e às outras convidadas.

"Depois de ter conversando com a Gkay e com a produção da Farofa, eu quero pedir desculpa às meninas, mulheres, quero pedir desculpa à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi minha intenção, quis levar uma brincadeira, uma diversão, mas eu me excedi", afirmou o humorista.