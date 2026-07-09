França e Marrocos abrem a fase quartas de final da Copa do Mundo nesta quinta

Esse confronto gera um "dejavu" da última Copa nos torcedores. Esse embate aconteceu na semifinal da última edição do torneio, que aconteceu no Catar - Foto: Reprodução

Esse confronto gera um "dejavu" da última Copa nos torcedores. Esse embate aconteceu na semifinal da última edição do torneio, que aconteceu no Catar - Foto: Reprodução

Após a pausa de um dia, a Copa do Mundo retorna a todo vapor para o início da fase das quartas-de-final nesta quinta-feira (09). O primeiro confronto dessa fase do mata-mata acontece entre a França e o Marrocos, às 18h (horário de Brasília), em Boston.

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Apontada como uma das favoritas do torneio desde a fase de grupos, a França conta com os seus jogadores de frente para se classificar às semifinais. Dois atletas que se destacam são o Olise e, claro, Mbappé. O camisa 10 do elenco não só se destaca na seleção francesa, mas sim em toda a competição.

A seleção do Marrocos chega forte para o confronto depois de ter eliminado a Holanda na fase de 16 avos de final e o Canadá, sem grande dificuldade, nas oitavas de final. No entanto, a equipe marroquina pode ficar desfalcada em decorrência da lesão de um dos seus principais atletas, Saibari. Até o momento, no entanto, sua ausência ainda não foi oficializada.

Os destaques do elenco marroquino são o lateral Hakimi e o goleiro Bono. Hakimi, inclusive, joga em um clube francês, o famoso Paris Saint-Germain, atual campeão europeu.

Esse confronto gera um "dejavu" da última Copa nos torcedores. Esse embate aconteceu na semifinal da última edição do torneio, que aconteceu no Catar. Naquela partida, a França venceu por 2 a 0, com gols marcados por Theo Hernández e Kolo Muani. Hernández faz parte novamente do elenco francês desta Copa, mas Muani não foi convocado.