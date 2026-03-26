São Gonçalo realiza Dia D de Vacinação contra Gripe neste sábado (28)
Unidades de saúde irão funcionar das 8h às 17h
A programação deste sábado (28) será especial na área da saúde, quando será realizado o Dia de Mobilização Nacional (Dia D) de Vacinação contra a Gripe. Ao todo, 79 unidades de saúde vão funcionar, das 8h às 17h, para vacinar o grupo prioritário da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026, além do público que entrou para a rotina no ano passado: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais e gestantes.
Além dos postos, clínicas e polos sanitários, uma unidade móvel estará estacionada na Rua Yolanda Saad Abuzaid, conhecida como Calçadão de Alcântara, em frente ao popular Prédio do Relógio, das 8h30 às 16h, somente no Dia D. A ação “Sobre Rodas” tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas do público prioritário em local de grande circulação dos gonçalenses.
Os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde são: trabalhadores e estudantes da saúde; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e trabalhadores dos Correios.
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As comorbidades aceitas para a vacinação contra a gripe (pessoas a partir de 6 meses de idade com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais) são: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, diabetes, doença renal crônica, doença hepática crônica, obesidade, doença neurológica crônica, transplantados, portadores de trissomias e imunossupressão.
O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.
Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho, estudo, laudos ou receitas médicas. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 16h30 nas unidades de saúde.
Locais de vacinação do Dia D (28):
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Altair da Silva, Mutuá
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Marambaia
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Albert Sabin, Itaoca
64 – USF Mutuaguaçu
65 – USF Antonina
66 – USF Vila Candoza
67 – USF Emílio Ribas, Barracão
68 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
69 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro
70 – USF Rocha
71 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
72 – USF João Goulart, Jardim Catarina
73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
74 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
75 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
76 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
77 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
78 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
79 – USF Aníbal Porto, Monjolos
80 – Unidade Móvel Sobre Rodas, Alcântara