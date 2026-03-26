São Gonçalo realiza Dia D de Vacinação contra Gripe neste sábado (28)

Até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicada - Foto: Divulgação

Até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicada - Foto: Divulgação

A programação deste sábado (28) será especial na área da saúde, quando será realizado o Dia de Mobilização Nacional (Dia D) de Vacinação contra a Gripe. Ao todo, 79 unidades de saúde vão funcionar, das 8h às 17h, para vacinar o grupo prioritário da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026, além do público que entrou para a rotina no ano passado: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

Além dos postos, clínicas e polos sanitários, uma unidade móvel estará estacionada na Rua Yolanda Saad Abuzaid, conhecida como Calçadão de Alcântara, em frente ao popular Prédio do Relógio, das 8h30 às 16h, somente no Dia D. A ação “Sobre Rodas” tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas do público prioritário em local de grande circulação dos gonçalenses.

Os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde são: trabalhadores e estudantes da saúde; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e trabalhadores dos Correios.

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As comorbidades aceitas para a vacinação contra a gripe (pessoas a partir de 6 meses de idade com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais) são: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, diabetes, doença renal crônica, doença hepática crônica, obesidade, doença neurológica crônica, transplantados, portadores de trissomias e imunossupressão.

O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho, estudo, laudos ou receitas médicas. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 16h30 nas unidades de saúde.

Locais de vacinação do Dia D (28):

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Marambaia

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Albert Sabin, Itaoca

64 – USF Mutuaguaçu

65 – USF Antonina

66 – USF Vila Candoza

67 – USF Emílio Ribas, Barracão

68 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

69 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

70 – USF Rocha

71 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

72 – USF João Goulart, Jardim Catarina

73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

74 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

75 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

76 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

77 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

78 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

79 – USF Aníbal Porto, Monjolos

80 – Unidade Móvel Sobre Rodas, Alcântara