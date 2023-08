Botafogo é derrotado e dá adeus à 'Sula'

Não deu. O Botafogo deu adeus à Copa Sulamericana, na noite dessa quarta-feira (30), ao ser derrotado pelo Defensa y Justicia, por 2 a 1, no jogo de volta, na disputa por uma vaga na semifinal da competição, na Argentina. Como no jogo de ida, o placar ficou em 1 a 1, a vaga para a semifinal ficou com os argentinos.

A equipe alvinegra volta a campo neste sábado, às 21h, para medir forças com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Glorioso lidera a competição com 51 pontos.