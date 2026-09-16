Botafogo acerta contratação do técnico Tite

O Botafogo tem um novo técnico. O clube acertou a contratação de Tite. O comandante aceitou a oferta da diretoria Alvinegra e assume o comando da equipe até o ano de 2028.

A diretoria carioca já vinha negociando com o ex-técnico da seleção brasileira, do Flamengo e do Cruzeiro nos últimos dias. Agora, apenas alguns trâmites restam para o acordo ser assinado. A assinatura deve acontecer ainda nesta quarta-feira (16).

Desde que demitiu Franclim Carvalho, o Botafogo está sendo comandado pelo interino Rodrigo Bellão. Porém, os resultados considerados insatisfatórios motivaram a diretoria a buscar a contratação de um novo nome para o cargo.

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