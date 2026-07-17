Ex-Botafogo, Newton é anunciado no São Paulo

Ex-Botafogo, o volante Newton foi anunciado nesta sexta-feira (17) como novo reforço do São Paulo. O jogador de 26 anos assinou contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2029.

Revelado pela Jacuipense, Newton também passou pelo Bahia de Feira antes de chegar ao Botafogo, em 2022, para defender a equipe sub-23. Após ganhar espaço no elenco principal, o meio-campista integrou o grupo que conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Na mesma temporada, foi emprestado ao Criciúma para ganhar sequência na Série A e retornou ao clube carioca antes de acertar sua transferência para o São Paulo.

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O jogador é o segundo reforço confirmado pelo São Paulo para a sequência da temporada. O primeiro foi o atacante Victor Sá, ex-Krasnodar, da Rússia. A janela de transferências será aberta oficialmente no próximo dia 20 de julho, quando os novos atletas poderão ser registrados.

São Paulo anuncia Newton como sua nova contratação. | Foto: Divulgação/São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do volante junto ao Botafogo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões). No entanto, o clube paulista não fará desembolso imediato. O valor será considerado quitado caso o Botafogo exerça a opção de compra do zagueiro Nahuel Ferraresi, que está emprestado pelo Tricolor ao Alvinegro até o fim da temporada. A cláusula para a aquisição definitiva do defensor está fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Durante a apresentação, Newton revelou que recebeu propostas de outras equipes, mas afirmou que a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo foi decisiva para sua escolha. De acordo com o meio-campista, defender o clube representa um passo importante em sua carreira e, por isso, foi "difícil recusar" o convite.