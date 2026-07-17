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Ex-Botafogo, Newton é anunciado no São Paulo

Volante de 26 anos chega ao Tricolor Paulista com contrato até dezembro de 2029

relogio min de leitura | Redação 17 de julho de 2026 - 19:59
Ex-Botafogo, Newton é anunciado no São Paulo
Ex-Botafogo, Newton é anunciado no São Paulo -

Ex-Botafogo, o volante Newton foi anunciado nesta sexta-feira (17) como novo reforço do São Paulo. O jogador de 26 anos assinou contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2029.

Revelado pela Jacuipense, Newton também passou pelo Bahia de Feira antes de chegar ao Botafogo, em 2022, para defender a equipe sub-23. Após ganhar espaço no elenco principal, o meio-campista integrou o grupo que conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Na mesma temporada, foi emprestado ao Criciúma para ganhar sequência na Série A e retornou ao clube carioca antes de acertar sua transferência para o São Paulo.

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O jogador é o segundo reforço confirmado pelo São Paulo para a sequência da temporada. O primeiro foi o atacante Victor Sá, ex-Krasnodar, da Rússia. A janela de transferências será aberta oficialmente no próximo dia 20 de julho, quando os novos atletas poderão ser registrados.

São Paulo anuncia Newton como sua nova contratação.
São Paulo anuncia Newton como sua nova contratação. |  Foto: Divulgação/São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do volante junto ao Botafogo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões). No entanto, o clube paulista não fará desembolso imediato. O valor será considerado quitado caso o Botafogo exerça a opção de compra do zagueiro Nahuel Ferraresi, que está emprestado pelo Tricolor ao Alvinegro até o fim da temporada. A cláusula para a aquisição definitiva do defensor está fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Durante a apresentação, Newton revelou que recebeu propostas de outras equipes, mas afirmou que a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo foi decisiva para sua escolha. De acordo com o meio-campista, defender o clube representa um passo importante em sua carreira e, por isso, foi "difícil recusar" o convite.

Tags:

botafogo Copa Libertadores São Paulo FC

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