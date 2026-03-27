Botafogo encaminha venda do volante Newton ao Santos

O Botafogo encaminhou a venda do volante Newton, de 26 anos, ao Santos. Os clubes negociam 70% dos direitos do jogador por valores que variam entre 3 e 3,5 milhões de euros ( entre R$ 18,1 e R$ 21,2 na cotação atual). A negociação acontece no último dia da janela de transferência e faltam ainda alguns detalhes para ser concretizada.

O volante foi um pedido do técnico Cuca, que foi contratado recentemente após a demissão de Juan Pablo Vojvoda. Newton chegou ao Botafogo em 2024, vindo do Jacuipense, e posteriormente foi emprestado ao Criciúma para jogar o Campeonato Brasileiro, onde conseguiu destaque.

Após o fim do empréstimo o atleta retornou ao Alvinegro e aos poucos foi ganhando mais espaço. No início da temporada, sob o comando de Martín Anselmi, Newton atuou com mais constância e chegou a ser titular da equipe em algumas partidas, inclusive jogando improvisado como zagueiro.

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Pelo Botafogo, o volante atuou em 69 partidas, contribuindo com um gol e uma assistência.