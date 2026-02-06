Após atrito com Textor, Thairo Arruda deixa o cargo de CEO da SAF do Botafogo

Thairo Arruda não é mais CEO do Botafogo. O dirigente deixou o cargo após uma intensa disputa nos bastidores do clube com o dono da SAF do Alvinegro, John Textor. Thairo foi escolhido para o cargo desde o início do projeto, em 2022.

Durante todo tempo, Thairo esteve ao lado de Textor nas decisões e no dia a dia do clube. Mas, recentemente, a relação ficou estremecida após o CEO discordar das condições do aporte prometido pelo norte americano para acabar com o transfer ban do Glorioso.

A partir de agora, a tendência é por uma aproximação entre John Textor e Danilo Caixeiro, atual "managing director" do Botafogo e co-fundador da Matix Capital com Thairo Arruda. Juntos, Danilo e Thairo ajudaram a convencer John Textor a adquirir 90% da SAF do Botafogo.

Veja a íntegra do post de despedida de Thairo:

"“Os jogadores vão e vêm...”

Hoje chegou a minha vez de me despedir da estrela mais brilhante do céu, o clube que marcou a minha vida para sempre.

Foram quatro anos intensos, vividos no limite da emoção. Saímos de um começo extremamente difícil, sem estrutura básica para os atletas (chuveiros sem água quente, gelo na caixa d’água, marmita pros atletas… etc), atravessamos retomadas, colapsos, noites sem dormir, decisões duras… Vivemos o melhor ano da história em 2024 e enfrentamos, com coragem, o dramático desafio societário de 2025. Cada fase deixou marcas profundas.

Mas se aprendi algo aqui, é que a Fênix é alvinegra. Cai, sente o golpe, mas sempre se levanta — mais forte. E vai se levantar de novo.

Entreguei a esse clube o melhor de mim. De corpo, alma e coração. Ao longo do caminho, encontrei pessoas que viraram família. Gente que ama esse escudo de forma rara e que continuará lutando todos os dias pelo nosso Fogão.

Levo comigo histórias, aprendizados, cicatrizes e um orgulho imenso. Um dia, talvez eu coloque tudo isso no papel, para contar o que foi viver esse capítulo por dentro.

O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis.

Por isso, deixo um último pedido, do fundo do coração: continuem. Apoiando e acreditando. Empurrando esse time de guerreiros dentro e fora de campo.

A John Textor: a minha gratidão pelo convite a fazer parte desse projeto

Obrigado, obrigado, obrigado, Botafogo."

