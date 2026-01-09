Após acerto encaminhado, Andrew e Botafogo encerram negociações

O Botafogo encerrou as negociações pelo goleiro Andrew. O clube e o staff do jogador não chegaram a um acordo e as negociações foram encerradas oficialmente nesta sexta-feira (09). A reviravolta aconteceu após o goleiro aceitar defender o Alvinegro.

Um dos empresários de Andrew, com valores a receber e agenciando outros atletas do Botafogo, tentou convencê-lo a seguir caminhos distintos, enquanto outro membro do staff defendia o acerto com o Glorioso.

Andrew, de 24 anos, chegou a manifestar o desejo de retornar ao clube do coração a amigos próximos. O goleiro também é alvo de interesse do Flamengo, que formalizou proposta ao Gil Vicente e quer sua contratação imediata, visto que não tem uma "sombra" mais experiente para o titular Rossi.

O Botafogo havia ofertado um vínculo de três anos, que seria formalizado a partir de julho. Em um primeiro momento, Andrew assinaria um pré-contrato com o clube e chegaria sem custos de direitos no meio deste ano.