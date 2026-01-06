Botafogo recusa proposta do Torino por David Ricardo e define valor de venda

O Botafogo recusou outra investida do Torino, da Itália, pelo zagueiro David Ricardo. Os italianos tentaram o empréstimo, com pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) e a obrigação de compra fixada em 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões) a partir de uma quantidade de jogos realizados.

A comissão do Glorioso vê David Ricardo como um bom nome no mercado. O jogador tem potencial e é avaliado, internamente, de forma positiva. O clube, no entanto, não considera negociá-lo por empréstimo.

Leia também:

➣Polícia Civil realiza busca e apreensão em endereço ligado ao homem que matou cachorro na Baixada Fluminense

➣ Prefeitura de Niterói convoca população para audiência pública do programa Vida Nova no Morro

A diretoria considera apenas uma venda definitiva do defensor. A expectativa é liberar David Ricardo por valores entre 8 e 9 milhões de euros. Em conversão, o negócio ficaria entre R$ 50 milhões e R$ 56 milhões.

David Ricardo foi comprado do Ceará em janeiro de 2025, por US$ 1,8 milhão (R$ 11 milhões, na cotação da época). Ele fez 29 jogos com a camisa do Botafogo, com dois gols marcados e uma assistência.