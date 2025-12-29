Textor envia proposta à Eagle para recomprar o Botafogo

O empresário norte-americano, John Textor, enviou uma proposta à Eagle Football para recomprar a Saf do Botafogo, que é gerida pela empresa multiclubes da qual Textor é dono. O movimento é mais uma etapa de um processo que já dura alguns meses em meio a um imbróglio judicial entre as partes.

Detalhes financeiros sobre a oferta do empresário não foram divulgadas, mas o avanço da negociação depende do aval de credores e do conselho diretor da Eagle Football.

Em 2022, Textor comprou a SAF do Botafogo por R$ 400 milhões de reais. Em julho deste ano, o norte-americano contratou uma empresa de auditoria para determinar o valor atual do Alvinegro.

A temporada 2025 foi marcada por um intenso imbróglio judicial entre Textor e a Eagle Football, com direito a uma tentativa de destituição do empresário do comando, mas sem sucesso.