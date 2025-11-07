Barrera e Montoro iniciam transição e avançam em recuperação de lesões no Botafogo

O departamento médico do Botafogo entregou duas pendências para o trabalho de transição visando o retorno aos gramados. Jordan Barrera e Álvaro Montoro voltaram a campo, nesta sexta-feira (08), no Espaço Lonier.

Os dois estão no estágio "T1" da transição, o primeiro da recuperação. Internamente, o Glorioso considera que ambos seguem dentro do prazo de recuperação inicialmente estipulado pelo departamento médico.

Barrera e Montoro ainda não treinam com o restante do grupo. Eles apenas realizaram atividades específicas no campo, com bola. A dupla também complementa a recuperação realizando exercícios na academia.

Leia também:

Foragido condenado por tráfico é capturado em Alcântara

Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe

Barrera lesionou a coxa esquerda durante o Mundial Sub-20. O meia colombiano ainda soma poucos minutos pelo Botafogo, mas voltou do torneio valorizado nos bastidores do Alvinegro carioca.

Montoro fraturou a clavícula direita em ação pela Argentina também na Copa do Mundo Sub-20. No início de outubro, ele passou por cirurgia. O pós-operatório foi realizado no país natal do meia-atacante, que tinha restrições para voar devido aos pontos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana.