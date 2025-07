Botafogo acerta contratação de Jordan Barrera, joia do futebol colombiano

O Botafogo acertou a contratação do meia Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, de 19 anos. O Alvinegro adquiriu 80% dos direitos econômicos do jovem colombiano por US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões, na cotação atual).

Jordan é tratado como uma joia e terá sua primeira experiência fora do futebol colombiano. Ele foi revelado pelo Junior Barranquilla, passou por um período de empréstimo no Barranquilla FC e retornou ao Junior em 2025.

O jovem participou do Sul-Americano sub-20 com a Colômbia, com a seleção ficando na terceira colocação do torneio. Na atual temporada, Jordan tem 14 partidas pelo Junior e um gol marcado.

Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo volta a campo neste sábado (12), para enfrentar o Vasco. O clássico, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).