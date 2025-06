Jair sinaliza vontade de ficar no Botafogo e negociação com Nottingham Forrest pode melar

Jair tem se destacado pelo Botafogo durante a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jair tem se destacado pelo Botafogo durante a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Antes dada como "encaminhada", a transferência do zagueiro Jair para o Nottingham Forrest, da Inglaterra, pode não acontecer. Em alta no Alvinegro, o atleta tem sinalizado internamente o desejo de permanecer na equipe.

Com 20 anos de idade, o defensor vem fazendo ótimas atuações pelo Botafogo, inclusive, fez seu primeiro gol pelo time, no 2 a 1, contra o Seattle Sounders, na Copa do Mundo de Clubes.

Jair é formado nas categorias de base do Santos e chegou na atual temporada ao Alvinegro. O clube investiu cerca de R$ 89 milhões, para contratar o zagueiro.

Leia também:

Moraes vota por condenar acusado de furtar bola autografada por Neymar



Brasil perde disputa pelo bronze e termina o Mundial de judô com duas medalhas



As negociações continuam e o Nottingham Forrest tenta convencer o jogador a aceitar a proposta. A equipe sinalizou nos últimos dias uma oferta salarial maior para o zagueiro, do que o oferecido no início das tratativas, há cerca de um mês.

Fato é que, ainda não existe um acerto entre as partes para a venda de Jair, que tem o desejo de permanecer no Botafogo pelo menos até o fim da temporada.