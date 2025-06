Igor Jesus publica post se despedindo do Botafogo: "Espero um dia voltar"

O atacante Igor Jesus realizou uma publicação em seu Instagram onde se despediu da torcida do Botafogo. O alvinegro entra em campo às 20h desta quarta-feira (4), em partida adiada contra o Ceará, válida pelo Campeonato Brasileiro. Essa será a última partida de Igor no Estádio Nilton Santos antes de se transferir para o Nottingham Forest.

"Hoje (nesta quarta-feira) farei minha última partida no Nilton Santos, onde fui muito feliz e sempre procurei fazer o meu melhor. Quero agradecer a todos por sempre me apoiarem e acreditarem em mim. Não vou dizer um adeus, vou dizer um até logo. Espero um dia voltar para este clube que se tornou parte da minha família e que eu tanto amo", escreveu.

A venda do camisa 99 para o Forest foi concluída no início da tarde desta quarta-feira, com valores fixados em 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões), além de bônus por metas esportivas. Igor assinou um contrato de cinco anos com a equipe inglesa.

Leia também:

➣Motociclista morto em acidente no bairro Antonina é sepultado em São Gonçalo

➣ Alexandre de Moraes decreta prisão de Carla Zambelli

Com gols importantes, grandes atuações e um forte carisma, Igor rapidamente caiu nas graças da torcida alvinegra. Ao todo foram 54 partidas, com 15 gols e seis assistências, além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024.

Além disso, Igor ficou marcado por sua marca registrada. A cada gol feito o atacante sempre comemorava fazendo alusão ao anime "Dragon Ball Z", comemoração que foi abraçada por botafoguenses de todas as idades.

Devido as boas atuações pelo alvinegro, o jogador recebeu as primeiras oportunidades na Seleção Brasileira, onde marcou gol logo na estreia, em partida contra o Chile, pelas Eliminatórias. Com a confirmação da negociação, o Botafogo já está no mercado em busca de um substituto, que provavelmente será Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, que atualmente defende o Benfica, de Portugal.

O clube tem conversas avançadas com o atleta e fez uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) com bônus por metas que podem fazer os valores chegarem na casa dos 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões).