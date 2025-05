Botafogo expõe taça do Mundial de Clubes em comunidade no Rio

Jogadores do Botafogo posaram com a taça do Mundial na quadra da Tavares Bastos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo posaram com a taça do Mundial na quadra da Tavares Bastos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo levou a taça do Mundial de Clubes, que será disputado em junho, para a favela de Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul, nesta sexta feira (2). O alvinegro foi o primeiro clube brasileiro a realizar o tour com o troféu. A ação teve a presença dos principais atletas da equipe, como Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore e Igor Jesus.

"Muito importante ter esse contato com as crianças, com a comunidade. Eu também venho de uma comunidade. Sei a realidade. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder proporcionar esse momento com as crianças. Várias crianças gritando, tirando fotos. É um momento especial e único. Momento muito importante para nós também. Estou muito feliz", disse o capitão Marlon Freitas, à "Botafogo TV".

Leia também:

➣Botafogo confirma lesões de jogadores e terá desfalques importantes para partida contra o Bahia

➣ Bombeiro é preso por atirar contra carro de aplicativo que levava mulher que desistiu de encontro

A quadra foi enfeitada com bandeiras e faixas do glorioso, além do piso do local também ter sido pintado com as cores do Botafogo. Neste sábado (3), a taça ficará exposta na sede do clube em General Severiano, das 10h às 18h.

O Botafogo garantiu a vaga na primeira edição do Mundial, após se consagrar campeão da Libertadores contra o Atlético-MG, no ano passado.