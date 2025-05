Botafogo confirma lesões de jogadores e terá desfalques importantes para partida contra o Bahia

O Botafogo atualizou as situações de Jefferson Savarino e Alexander Barboza, que saíram lesionados da última partida da equipe, contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil, na quarta feira (30). O clube confirmou que a dupla se lesionou.

Os jogadores passaram por exames de imagem. Savarino sofreu uma lesão muscular na coxa direita e Barboza tem um problema no pé esquerdo. A assessoria do clube não informou o tempo estimado para os jogadores retornarem aos gramados.

Savarino ficou apenas 15 minutos em campo contra o Capital. O venezuelano entrou em campo aos 19 do segundo tempo, sentiu um incomodo no coxa e saiu de campo aos 34 minutos. Já Barboza, se machucou depois do atacante do time adversário cair sobre o pé do zagueiro, em uma jogada dentro da área.

Matheus Martins, que já vinha sendo um desfalque da equipe, também teve uma lesão muscular confirmada, após sentir um desconforto na coxa esquerda.

O Botafogo enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, neste sábado (3), ás 21h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.