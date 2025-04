Renato Paiva tem semana decisiva no Botafogo

Com apenas sete jogos no comando do Botafogo, o técnico Renato Paiva já vive um momento decisivo na temporada alvinegra. A equipe enfrenta o Estudiantes, nesta quarta (23), brigando por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, e depois, tem um clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

A última vitória do time foi contra o Carabobo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, desde então, perdeu para Bragantino e Atlético MG, além de empatar em casa com o São Paulo.

Mesmo com algumas atuações inconstantes e gritos de "burro" por parte da torcida direcionados ao treinador, John Textor deixou claro, em uma publicação nas redes sociais, que confia em Paiva e em seus métodos. O dono da SAF justificou a mau desempenho da equipe ao momento individual vivido por alguns atletas, que precisam melhorar.

Leia também:

Flamengo terá pela primeira vez na história uma mulher como técnica



Mulher, companheiro e irmão são encontrados mortos no domingo de Páscoa em Iguaba



O Botafogo enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Argentina e pega o Fluminense no próximo sábado (26), 21h, no Estádio Nilton Santos.