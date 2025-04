Mulher, companheiro e irmão são encontrados mortos no domingo de Páscoa em Iguaba

Três pessoas foram encontradas mortas a tiros dentro de casa no último domingo de Páscoa (20) em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. As vítimas foram identificadas como Arilza Machado de Mendonça Rodrigues, seu irmão Fabrício Mendonça Rodrigues e o companheiro dela, Eliel da Conceição Souza. Investigações iniciais indicam que a mulher é mãe de um jovem preso por feminicídio; a Polícia investiga se há alguma relação entre os casos.

Segundo o 25° BPM (Cabo Frio), uma equipe foi acionada na tarde de domingo (20) após vizinhos das vítimas relatarem ter escutado disparos. Os três já estavam mortos quando os policiais chegaram ao local. A 118ª DP (Araruama) foi acionada e realizou a perícia no local.

De acordo com informações, Arilza era mãe de Rodrigo Mendonça, jovem preso no início do mês pela morte de sua ex-companheira e mãe de seus filhos, Larissa Olimpio. A jovem, de 18 anos, foi encontrada morta em uma cova rasa em Iguaba Grande. A Polícia ainda não confirmou se alguma relação entre os dois crimes foi confirmada. A 118ª DP realiza diligências para apurar a autoria e as circunstâncias da morte do trio.