Botafogo entra em campo neste sábado em busca de primeira vitória com Renato Paiva

Renato Paiva em treinamento no Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo entra em campo neste sábado, às 21h da noite, no estádio Nilton Santos, em busca da primeira vitória com o técnico Renato Paiva. A equipe enfrenta o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Após uma boa partida contra o Palmeiras na estreia do Brasileiro, o alvinegro perdeu na Libertadores, com uma performance que foi bastante criticada por torcedores.

Taticamente o Botafogo da indícios que tem se adaptado as ideias de jogo do novo treinador, mas o setor ofensivo da equipe tem cometido muitos erros em questões técnicas.

Nas duas partidas oficiais jogadas até o momento, o Botafogo teve posse de bola e calma para construir jogadas, mas pecou muito no último terço do campo. A equipe só balançou as redes em um jogo amistoso contra o Novorizontino.

O técnico Renato Paiva deve ter praticamente todos os jogadores disponíveis para a partida de hoje a noite, apenas Savarino e Bastos ainda são incógnitas.

O meia sentiu um desconforto muscular, mas não tem nenhuma lesão, enquanto o zagueiro angolano vem se recuperando de uma pancada no joelho.