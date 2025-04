Botafogo segue no mercado em busca de um meia

O Botafogo segue de olho no mercado e o clube tem como prioridade a contratação de mais um jogador de meio campo. No momento, pelo menos três jogadores estão sendo observados, entre eles, Cauly do Bahia e Cristaldo, do Grêmio.

O interesse do alvinegro no jogador do Bahia, não é algo novo, o clube já tentou adquirir o atleta anteriormente, mas na ocasião as pedidas financeiras pelo clube baiano, foram consideradas muito altas. Atualmente Cauly é reserva da equipe do técnico Rogério Ceni, o que poderia tornar a negociação mais acessível.

O jogador já foi treinado por Renato Paiva em 2023 e o profissional já afirmou em entrevista, que gostaria de ter o jogador em qualquer elenco que ele comandasse.

Cristaldo, do Grêmio, também está no radar, o jogador foi destaque do clube gaúcho nas últimas temporadas, mas no momento não é titular absoluto da equipe. A negociação é vista como mais difícil, dependendo de valores e condições financeiras favoráveis.

O terceiro atleta observado não teve seu nome revelado.

Até o dia 11 de abril, os clubes podem contratar jogadores que atuam no Brasil, após isso se encerra a janela de transferências domésticas.