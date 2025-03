Savarino passará por exames médicos após suspeita de lesão

O meia Jefferson Savarino está de fora da estreia do Botafogo na Copa Libertadores, nesta quinta feira (2), contra o Universidad de Chile. O camisa 10, irá realizar a exames médicos devido a suspeita de uma lesão.

No domingo (30), o jogador atuou durante 70 minutos no confronto contra o Palmeiras, na estreia do Brasileiro. O meia foi substituído aos 20 do segundo tempo, após sentir dores musculares.

Antes do início do Brasileirão, o jogador estava com a seleção da Venezuela, disputando jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.