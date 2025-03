Principal contratação do ano, Santiago Rodríguez é apresentado no Botafogo

O meia Santiago Rodríguez foi apresentado pelo Botafogo no estádio Nilton Santos, nesta sexta feira (14). O uruguaio, de 25 anos, foi contratado do New York City, da MLS, por US$ 15 milhões (R$ 85,6 milhões) fixos e mais US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) em metas.

Santiago é visto como o substituto de Thiago Almada, que foi emprestado ao Lyon, da França. O atleta, inclusive, herdou a camisa 23, usada pelo argentino e falou sobre o tema: "Eu conheci o Thiago na MLS, sei o quanto ele foi importante aqui, obviamente nas partidas da Copa Libertadores, acompanhei ele, sei que é importante para o clube, para a torcida, e bom, acho que o que ele fez foi muito bom, assim como com os outros companheiros. Mas também confio muito em quem sou como jogador. Temos muitos companheiros que, dos que jogaram na final, ainda estão aqui", afirmou.

O atleta falou sobre a felicidade de chegar ao clube e seus desejos para a temporada. "Estou muito feliz de estar aqui em um clube tão grande como o Botafogo. Me sinto muito feliz e desejo que possamos repetir o que o clube ganhou ano passado, conseguindo uma Libertadores e também um Brasileirão. Me somo a uma equipe que vai brigar por tudo isso e minha mentalidade é a mesma".

O meia já vem treinando com o restante do elenco há três semanas, mas seu último jogo oficial foi em novembro do ano passado. O alvinegro tenta usar esse período sem jogos durante o mês de março para colocar o uruguaio no mesmo nível físico do elenco e em condições de jogar na retomada da temporada. Ele deve ser uma das opções para iniciar o jogo treino entre Botafogo e Cruzeiro, que acontece neste sábado (15), no Nilton Santos, com portões fechados.

O jogador destacou que a competitividade do futebol brasileiro foi um dos motivos pela decisão de jogar no Brasil, e ainda falou sobre as primeiras impressões sob o comando do português Renato Paiva. "Os treinamentos são muito intensos, e eu gosto muito disso. E uma das coisas que me agradou é que ele foi muito sincero sobre a maneira como trabalhava, e também se interessa muito em saber como nós somos, quais são as nossas virtudes e habilidades para poder melhorá-las. E para mim o interesse (de Paiva nele quando estava no Bahia) dele é muito importante, fico feliz por isso", afirmou.

"E agora com ele aqui, creio que posso jogar muito, e me ajudar muito no tático que tenho que melhorar para poder ir para a seleção uruguaia, que é o que mais gostaria de conseguir estando aqui. Com a mão dele, não só eu como todos meus companheiros vamos melhorar e alcançar os objetivos pessoais e os coletivos que são os mais importantes", disse.