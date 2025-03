Botafogo e John acertam renovação de contrato

O Botafogo acertou a renovação do goleiro John, o novo vínculo do atleta com o alvinegro agora vai até o fim de 2028. O goleiro, de 29 anos, recebeu uma valorização salarial e um aumento no valor de sua multa rescisória, que já era considerada alta. Os valores não foram revelados.

John foi uma das bases de elenco campeão Brasileiro e da Libertadores de 2024. Com boas atuações, era obvia uma valorização do clube, assim como, o interesse de outros times de dentro e fora do Brasil, no goleiro. A renovação deixa o glorioso mais tranquilo em futuras sondagens que possam surgir sobre o atleta.

O atleta chegou ao Botafogo em janeiro do ano passado, comprado do Santos por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7 milhões).

A renovação deve ser comunicada oficialmente nos próximos dias, assim como a do volante Gregore. Ao todo, John tem 58 jogos pelo Botafogo.