Jair Cunha e Nathan Fernandes são apresentados no Botafogo

O zagueiro Jair e o atacante Nathan Fernandes foram apresentados nesta terça-feira (25) pelo Botafogo. Os atletas que acabaram de ser campeões do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira se mostraram extremamente motivados para defender a camisa alvinegra e disputar uma vaga no time titular do atual campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Jair, de 20 anos, era um desejo antigo da diretoria alvinegra. O atleta, revelado pelo Santos, já havia recebido outras propostas do Botafogo, que foram recusadas pelo clube paulista. O zagueiro realizou sua estreia pelo glorioso, no último domingo, na derrota de 1 a 0, para o Vasco.

"Desde a primeira investida do Botafogo em mim, desde a primeira proposta, que foi no meio do ano passado, eu já queria estar aqui, já tinha dado sinal para o meu empresário para dar andamento na negociação, só que o Santos não me liberou. Meu desejo sempre foi estar aqui, surgiram muitas matérias falando que eu não queria estar aqui, mas meu desejo sempre foi estar aqui, estava focado na Seleção e por isso não falei nada. Estou muito feliz de estar aqui e espero que eu possa retribuir todo o carinho e todo o cuidado que o clube teve comigo", disse o jovem em entrevista coletiva.

A contratação do defensor custou quase R$ 90 milhões ao clube carioca, mas o zagueiro minimizou a existência de alguma pressão devido o alto valor das cifras.



"Creio que isso é fruto de um bom trabalho que eu fiz no Santos e na Seleção Brasileira também. Sobre o peso, acho que todo clube grande aqui do Brasil tem um certo peso, vestir a camisa do Botafogo é um peso, mas estou tranquilo e preparado. Espero que nas próximas oportunidades consiga mostrar um pouco mais do meu potencial e que eu possa atingir o mais alto nível", disse Jair.

Já o atacante Nathan Fernandes, de 20 anos, vai precisar de mais tempo até conseguir estrear, já que sofreu uma contratura muscular no Sul-Americano. O atleta, revelado pelo Grêmio, disse que estará nas arquibancadas do Nilton Santos, nesta quinta feira (27), torcendo pelo clube contra o Racing, da Argentina, em partida válida pelo jogo de volta da Recopa.