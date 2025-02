Reviravolta, Vasco Matos não será técnico do Botafogo e renova com clube português

A busca do Botafogo por um técnico, voltou a estaca zero, após Vasco Matos renovar seu contrato com o Santa Clara de Portugal. O treinador estava encaminhado com o alvinegro, que inclusive já havia comunicado ao clube, que pagaria a multa rescisória do profissional, no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). Porém, na madrugada de terça para quarta (19), tudo mudou.

Vasco Matos alegou que estava inseguro sobre as condições de trabalho que encontraria no Glorioso. Em contrapartida, o clube alega que o treinador omitiu informações sobre as licenças que ele possui. O português não tem a licença Pro da Uefa, que é equivalente a Conmebol Pro, o que o impediria de comandar a equipe em torneios como a Libertadores e o Mundial de Clubes.

O Botafogo afirma que essa informação só foi descoberta, após uma verificação feitas por seus funcionários, antes do técnico vir ao Brasil. John Textor então, garantiu que entraria em contato com a Conmebol, em busca de uma licença provisória para o treinador, até que ele realizasse um curso para adquirir a oficial.

Para o Alvinegro, faltou franqueza pela parte do técnico. Vasco Matos seria uma aposta da diretoria, que não gostou da omissão do profissional e também não via com bons olhos a possibilidade de contratar um treinador que tivesse que realizar um curso durante a temporada, o que poderia fazer com que, os jogadores duvidassem da capacidade do novo comandante.



Durante esse imbróglio, o Santa Clara, atual clube do português, resolveu dar uma última cartada para mão perder o profissional e ofereceu uma renovação contratual, com um aumento salarial fora dos padrões do time e o aumento de sua multa rescisória, o que foi aceito pelo treinador. Com isso, Vasco Matos assinou com o clube até o final de 2027.

Agora o Botafogo voltará ao mercado em busca de um técnico, enquanto isso, o clube continuará sendo comandado por Cláudio Caçapa, atual auxiliar técnico permanente da equipe. Caçapa realiza seu segundo jogo pelo clube, nesta quinta feira (20), na Argentina, contra o Racing, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana.