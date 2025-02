Mateus Pires admite falhas em relação a Vitória Strada após eliminação no BBB 25

Depois de ser eliminado no paredão desta terça-feira (18), contra Aline Patriarca (24,63% dos votos) e Guilherme Vilar (10,07%), Mateus Pires (65,3%) falou no Bate-Papo BBB sobre sua relação com a amiga Vitória Strada, com quem entrou no programa.

Durante a conversa com Gil do Vigor, o eliminado Mateus admitiu que falhou com Vitória. Na opinião dele, por ter ingressado no programa como dupla da atriz, poderia ter apoiado mais.

Leia também:

Operação Strangulatio combate crime organizado em presídios do Rio

Maricá começa a notificar empresários com débitos juntos ao município

"Eu, honestamente, fazendo essas análises aqui, eu me arrependo desses cenários. É uma dinâmica em que você tem que se comprometer com as pessoas, você se entrega para as suas alianças, e eu sinto que falhei de não ter [alertado]. Mas, de forma alguma, eu queria chegar para ela e dizer: 'Cara, estão te chamando de chata'", disse.

Mateus ainda falou que não queria ver Vitória em uma situação de tamanha fragilidade no BBB 25, porém, que só conseguiu entender melhor a situação depois que saiu do programa. "Se voltasse, eu ia chegar para as meninas e falar: 'Que história é essa? Chega disso**'.**", comentou.

Além disso, ele admitiu falta de apoio para a amiga dentro do reality. "Eu podia ter me imposto de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, eu não queria colocar em cheque as minhas alianças, porque você se sente muito protegido dentro do jogo", assumiu.

Dentro da casa

Com a saída de Mateus, os outros participantes aproveitaram para conversar sobre o jogo, durante a madrugada desta quinta-feira (19). Na parte externa da casa, Thamires, Maike, Camilla e João Gabriel conversavam sobre inimizades. Em um certo momento, Camilla admitiu que tentava evitar brigas com Aline.

"Uma pessoa que eu sei que, se tiver discussão, vai ser feio (...) Aline. Estou sentindo que essa casa vai estremecer entre nós duas. Por isso, procuro não ter estresse com ela, porque acho Aline muito abusada", explicou.

Os integrantes da roda de conversa continuaram falando sobre o tema, e Camilla disse que, em algumas brigas, Aline costuma gritar. Afirmou também que a sua inimizade está virando um “Diogo 2”.

"João Gabriel é homem, então ela vai conseguir calá-lo só pelo fato de falar assim: 'Me respeita'. Vai ficar feião para ele", explicou Camilla, usando o machismo como base.

"Mulher com mulher, você pode xingar. É isso que ela quer (...) Se a gente discutir aqui, como eu sei que ela está tentando levar (o debate) para o machismo, eu não ia cair nessa", Mike argumentou.