Botafogo segue sem Bastos, mas terá retorno de Artur para primeiro jogo da Recopa

Bastos, do Botafogo, se lesionou no duelo com o Nova Iguaçu pelo Carioca - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O zagueiro angolano, Bastos, segue como desfalque no Botafogo, se recuperando de lesão. Em contrapartida, o clube que enfrenta o Racing, na próxima quinta-feira (20), em Buenos Aires, na Argentina, terá a volta de Artur, recém contratado que ficou fora das últimas partidas da equipe após sentir uma fisgada na coxa.

O zagueiro, que é um dos pilares do setor defensivo alvinegro, teve apenas sete minutos em campo em 2025. Na partida contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca, Bastos sofreu uma pancada no joelho esquerdo e precisou ser substituto. Essa foi a primeira partida do jogador após se recuperar de uma lesão muscular, ocorrida no fim do Campeonato Brasileiro de 2024, vencido pelo Botafogo.

A boa notícia para o clube de General Severiano é a volta do meia Artur, contratado neste ano vindo do Zenit, da Rússia. O atual camisa 7 sentiu uma fisgada na coxa esquerda, também no jogo contra o Nova Iguaçu e está confirmado na viagem para pegar o Racing.

O técnico Cláudio Caçapa contará também com os reforços de Jair e Nathan Fernandes, jovens contratados, que foram campeões do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.



O atual campeão da Libertadores e o da Sul-Americana se enfrentam na Recopa deste ano. O jogo da ida será disputado nesta quinta-feira (20), no Estádio Presidente Perón, enquanto o jogo de volta será no Rio de Janeiro, no próximo dia 27.