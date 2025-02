Botafogo tenta a contratação do meia atacante Benjamín Rollheiser, do Benfica

O Botafogo abriu conversas para contratar o meia atacante Benjamín Rollheiser, do Benfica. A ideia é buscar um empréstimo do atleta argentino de 24 anos, que já esteve na mira do clube em janeiro de 2024.

As conversas entre os clubes está em andamento e o alvinegro já enviou uma primeira proposta. Sem espaço no clube português, o atleta vê com bons olhos uma transferência, mas a negociação é vista como difícil, pelos altos valores do jogador, além do Benfica priorizar uma venda.

O Botafogo tentou a contratação de Rollheiser em janeiro de 2024, quando ele ainda era atleta do Estudiantes, mas o argentino preferiu se transferir para o futebol europeu.

Leia também:

➣ Professores de Niterói entram em greve a partir da próxima segunda (10)

➣ Após polêmica no Grammy, Milton Nascimento tem show em homenagem à carreira no Rio

Revelado pelo River Plate e destaque do Estudiantes em 2023, o jogador não conseguiu se firmar no Benfica. Em um ano de clube, o atleta marcou dois gols e deu uma assistência em 27 jogos, sendo apenas cinco como titular.

A melhor temporada de Rollheiser foi exatamente em 2023, pelo Estudiantes, onde realizou 57 jogos, marcou 12 gols e deu 7 assistências.