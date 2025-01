Tiquinho Soares faz post com declaração de amor se despedindo do Botafogo

O atacante Tiquinho Soares, publicou, nesta sexta feira (24), um vídeo nas redes sociais se despedindo do Botafogo. Campeão do campeonato Brasileiro e da Libertadores, o jogador de 34 anos foi negociado com o Santos.

Tiquinho chegou ao Botafogo no meio de 2022, sendo a principal contratação do Glorioso após se tornar uma SAF. Aos poucos, o atleta foi se tornando um dos jogadores mais amados do elenco alvinegro, sendo uma referência para as crianças. Com gols, raça e carisma o atleta ganhou uma música própria da torcida, que ecoava nas arquibancadas do estádio Nilton Santos toda vez que o centroavante fazia um gol ou entrava em campo.

Leia também

➣PF prende empresário suspeito de estuprar menor durante voo para o Rio

➣ O que fica do amor? Peça explora relações e subjetividade no Teatro da UFF, em Niterói

Em vídeo postado nas redes sociais, o atleta escreveu: "Chegou o dia de me despedir deste grande clube, Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa, clube em que fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês. Aos meu pequeninos (a) fãs , obrigado por todo o carinho , vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos. Muito obrigado. Te amo".



O atacante foi envolvido em uma negociação que trouxe o zagueiro Jair, de 19 anos, para o Botafogo. Ao todo, o jogador disputou 121 jogos, com 44 gols marcados e 17 assistências dadas.