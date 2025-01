Botafogo e Ceará chegam a acordo e zagueiro vestirá a camisa do clube carioca

David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do Botafogo - Foto: Reprodução / Ceará

David Ricardo brilhou com a camisa do Ceará e chamou atenção do Botafogo - Foto: Reprodução / Ceará

Aos poucos o Botafogo vai contratando novos nomes e um novo plantel para 2025 vai se formando. O interesse do glorioso na contratação do zagueiro David Ricardo, revelado pelo Ceará, não é uma novidade, mas os clubes estavam em um impasse na forma de pagamento, que foi definida nos últimos dias. Com isso, o defensor chegará ao Rio de Janeiro após uma negociação na casa de 1,8 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O Ceará vai continuar com 20% dos direitos econômicos do atleta, já de olho em uma possível venda no futuro.

Leia também:

Alto verão, alta nos preços: Quiosques cobram preços exorbitantes em mesas e cadeiras em Itaipu

Empresa no Rio revendia carne que estragou durante enchentes no Sul





O Botafogo pagará metade do valor do zagueiro a vista, e o restante da quantia será parcelada ao longo da temporada.

David Ricardo era um destaque das categorias de base do 'Vozão' e recebeu as primeiras oportunidades no elenco profissional em 2022. Com pouco tempo o jogador se consolidou no time titular, sendo tratado como uma das grandes promessas do clube. Em 2024, ele jogou 46 partidas, marcou 3 gols e deu duas assistências, sendo um dos destaques da campanha que levou o Ceará de volta a primeira divisão.