Botafogo encaminha contratação do goleiro Léo Linck, do Athletico Paranaense

Léo Linck chegou a ser titular do Furacão em 2024, mas acabou perdendo a posição durante o Campeonato Brasileiro - Foto: José Tramontin / Athletico

O Botafogo está próximo de anunciar a contratação do goleiro Léo Linck, que está no Athletico-PR. Após ter duas propostas recusadas, o glorioso chegou a valores que agradaram a diretoria do Furacão pelo atleta de 23 anos.

Léo Linck é o escolhido para substituir Gatito Fernández, que se transferiu para o Cerro Porteño, do Paraguai. Revelado pelo clube paranaense, o goleiro disputou 26 jogos na última temporada, que culminou com o rebaixamento da equipe para a série B.

O goleiro vai assinar acordo válido por quatro temporadas com a possibilidade de renovação por mais uma a partir de metas pré-estabelecidas.