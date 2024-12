Botafogo de Arthur Jorge pode igualar feito histórico de Santos de Pelé e Flamengo de Jorge Jesus

Caso conquiste o título brasileiro, o Botafogo entrará para o seleto grupo de times que ganharam o Brasileirão e a "Glória Eterna" na mesma temporada. Até o momento, os únicos clubes que conseguiram esse feito foi o Santos de Pelé em 1962 e 1963 e o Flamengo de 2019, comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Após a conquista histórica da Libertadores no último sábado (30), a primeira do clube, após um jejum de 29 anos sem títulos de relevância nacional ou internacional, a temporada pode terminar ainda mais histórica para o Botafogo.

O alvinegro de General Severiano não conquista o campeonato nacional desde 1995, na época comandado por Túlio Maravilha. Jogadores como Marlon Freitas, Luiz Henrique e Gatito Fernández podem chegar ao mesmo patamar de ídolos históricos como Jairzinho e Nilton Santos.

Com o título brasileiro, o clube disputaria pelo menos sete competições em 2025, estreando na Supercopa do Brasil (contra o Flamengo) e Recopa Sul-Americana (contra o Racing-ARG), e jogando o novo Mundial de Clubes da Fifa, além de Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

O Botafogo enfrenta o Internacional nesta quarta feira as 21:30 da noite em Porto Alegre, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do campeonato. Os cariocas precisam de uma vitória e que o Palmeiras não ganhe do Cruzeiro, para se consagrar campeão com uma rodada de antecedência.