Empresa de John Textor prevê receita recorde do Botafogo em 2024

A Eagle Football, empresa de John Textor, prevê um valor recorde de receitas para o Botafogo em 2024. Em um comunicado para explicar o plano de recapitalização para entrar na Bolsa de Valores de Nova York, a empresa informou que á previsão de receitas do clube será no mínimo de R$ 571 milhões. Esse valor não incluiu premiações com á participação do clube na final da Libertadores.

O Botafogo ganhou o primeiro jogo da semifinal contra o Peñarol pelo placar de 5 á 0, se for confirmada a vaga na grande decisão, na noite desta quarta feira (30), o clube receberá no mínimo R$ 39,9 milhões, valor dado ao vice-campeão. O time que ganhar a Taça Libertadores recebe R$ 131 milhões. Com isso, com os cálculos da Eagle Football, o Botafogo pode arrecadar cerca de R$ 700 milhões.

No comunicado, a empresa também afirmou que, a dívida do clube social que era de R$ 1 bilhão em 2021, e que foi reduzida á menos de R$ 400 milhões. Outros pontos destacados foram, o número de sócios torcedores do clube, que chegou á 80 mil. Com isso, se tornando o segundo clube carioca com mais sócios, atrás apenas do Flamengo. Outra informação positiva foi sobre o valor do atual elenco do time, que saiu de R$ 132 milhões para R$ 1,2 bilhão em 2024.