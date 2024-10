Botafoguense doa R$ 78 mil para torcida realizar uma festa jamais vista no Nilton Santos

A torcida do Botafogo se prepara para realizar uma festa jamais vista na história do Estádio Nilton Santos, para o jogo contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores na próxima quarta feira (23). Nas redes sociais o influencer Gabriel Furtado anunciou que doou R$ 78 mil para o "Ninguém Ama Como A Gente", movimento responsável por organização a realização da festa.

"Não estou podendo falar muito, só posso falar uma parada: climinha hostil, estilo Liberta. Niltão lotado e o Glorious em campo, não tem jeito! Tá pago e vai ser a maior festa da história. Vamo botar pra ferrar porque quando chegar ao Uruguai a gente sabe que os caras vão fazer do mesmo jeito", disse em postagem Gabrielzão, como é conhecido.

"Estamos preparando diversas ações, das ruas até o estádio, é Fogo Neles e a mobilização geral já começa amanhã [terça-feira]!”, postou o movimento no X (antigo Twitter).

O Botafogo volta á uma semifinal da competição mais importante da América do Sul, após 51 anos e conta com o apoio de sua torcida que está na ânsia de finalmente ver o clube á voltar a conquistar um título de relevância nacional. Com isso, os botafoguenses já compraram todos os ingressos disponíveis para o jogo, inclusive com apenas sócios torcedores acabando com toda a carga, pela primeira vez na história do clube.