Com Maracanã lotado Botafogo só empata pelo campeonato Brasileiro

Em seu retorno como mandante no Maracanã após dez anos, a torcida do Botafogo preparou uma grande festa para o time, com casa cheia e mosaico, na noite desta sexta feira (18) em confronto contra o Criciúma pelo Brasileirão. A equipe do técnico Arthur Jorge ficou apenas no empate e perdeu a chance de aumentar mais sua distância na liderança da competição.

O Botafogo teve o controle da partida em quase todo o jogo, com o time adversário se fechando e buscando sair em contra ataques rápidos. Os jogadores alvinegros foram criando chances mas ou paravam no goleiro Luiz Gustavo que fez uma grande partida, ou acabavam errando no último passe.

Os mais de 65 mil torcedores apoiavam o time e cantavam bem alto, mas aos poucos a tensão foi começando a tomar conta da torcida botafoguense. A partir da metade do segundo tempo, o técnico Arthur Jorge começou a fazer substituições e foi colocando mais jogadores ofensivos em campo, enquanto o Criciúma mantinha sua postura defensiva.

Aos 46 minutos do segundo tempo finalmente o torcedor pode explodir de emoção, Tiquinho Soares que havia entrado na partida fez um gol de cabeça e viu o estádio inteiro cantar seu nome. Enquanto a torcida ainda comemorava, dois minutos depois o Criciúma conseguiu chegar ao empate com um gol de Felipe Vizeu, deixando os botafoguenses nas arquibancadas incrédulos.



Com o empate o Botafogo se mantém na liderança com 61 pontos, o Palmeiras, segundo colocado, entra em campo nesse domingo (20) para enfrentar o Juventude podendo diminuir a distância entre os times. O glorioso volta á campo na próxima quarta feira (23), ás 21:30 da noite para enfrentar o Peñarol pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores.