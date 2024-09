Botafogo deve ter o retorno de Júnior Santos no sábado

Vivendo um grande momento na temporada e na briga pela conquista de dois títulos no ano, o Botafogo ganha ainda mais força nessa reta final de temporada com a volta de Júnior Santos, que é o artilheiro da equipe no ano. Após dois meses se recuperando de uma fratura na tíbia, o camisa 11 alvinegro deve ficar no banco de reservas nesse sábado (28), no jogo contra o Grêmio, às 21 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Na última semana o atacante já havia voltado a treinar com o restante do grupo, gerando uma expectativa na torcida sobre o possibilidade dele estar presente no jogo contra o São Paulo, na última quarta feira, pela Libertadores. Agora, totalmente recuperado, o atleta está liberado e a decisão de colocá-lo em campo está com o técnico Arthur Jorge.

Mesmo com a lesão, Júnior Santos continua sendo o artilheiro da equipe no ano. Ao todo ele fez 41 jogos, marcando 18 gols, sendo 9 deles feitos na Libertadores. Inclusive sendo o jogador com mais gols na competição até o momento.

Leia também:

➣Policial Militar de folga é baleado após assalto em São Gonçalo

➣ Foragido da Justiça é preso após acidente de trânsito em Niterói

Quem também pode voltar é o lateral esquerdo Cuiabano. O atleta se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no inicio de setembro e tem grandes chances de ser relacionado contra o Grêmio. Ele já treina normalmente e luta para ganhar ritmo de jogo.

Contra o time gaúcho, o Botafogo busca manter a liderança do Campeonato Brasileiro, já que ele é seguido de perto pelo Palmeiras que tem apenas 3 pontos a menos que o glorioso.