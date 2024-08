Botafogo revela condição para liberar Damián Suárez ao Peñarol

Damián Suárez pediu para sair do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo já decidiu qual será a condição para liberar o lateral direito Damián Suarez ao Peñarol do Uruguai. O clube quer um preço fixo pela joia uruguaia Germán Barbas, de 16 anos. Ele é visto como umas das principais revelações do clube e já foi especulado no Real Madrid.

Barbas é um jogador versátil e dinâmico e é conhecido por sua velocidade e habilidade com a bola, o que o permite atuar tanto como atacante quanto como meio-campista ofensivo.

O atleta também se destaca por sua capacidade de driblar em espaços curtos e por ser um excelente finalizador. É um jogador que geralmente faz a diferença para o time em momentos cruciais da partida.

Inicialmente, o Botafogo pediu R$17 milhões aos uruguaios para liberar Damián, que pediu para deixar o clube antes da partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Um dos motivos teria sido a não adaptação do jogador ao Rio de Janeiro.

O lateral segue treinando separado do restante do elenco alvinegro e não faz mais parte dos planos do técnico Arthur Jorge.