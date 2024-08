Botafogo perto de anunciar um velho conhecido da torcida, para reforçar sua defesa

O Botafogo está perto de anunciar o retorno de um velho conhecido da torcida. Precisando de um zagueiro e com dificuldades no mercado, o clube tenta o empréstimo de Adryelson, que foi titular na temporada passada e foi negociado com o Lyon da França, time que tem também como dono John Textor. O empréstimo séria válido até o fim do ano, com o jogador voltando ao time francês em janeiro de 2025.

A prioridade do atleta era continuar no futebol europeu, mas após conversas com o dono da SAF alvinegra, o zagueiro viu com bons olhos a possibilidade de voltar por pouco tempo ao Brasil e realizar o que não conseguiu em 2023 - conquistar títulos pelo Botafogo. O jogador teve poucos minutos em campo pelo clube francês e ainda tenta se afirmar na Europa.

Titular ao lado do argentino Victor Cuesta na temporada passada, Adryelson disputou 58 jogos, marcou 4 gols e chegou a conquistar sua primeira convocação para a seleção brasileira antes de ser negociado.

Atualmente no elenco alvinegro, o técnico Arthur Jorge só pode contar com Bastos, Alexander Barboza e Lucas Halter, para opções na defesa. O zagueiro Pablo ainda tenta encontrar sua melhor condição física e esteve em campo apenas por 28 minutos desde que chegou ao Botafogo.

Luis Segovia e Philipe Sampaio que poderiam ser outras opções, não estão nos planos da diretoria alvinegra e já foram negociados com outros clubes.