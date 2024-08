Botafogo negocia com lateral que joga no futebol inglês

Tentando reforçar seu elenco o Botafogo vai ao mercado em busca de um lateral direito e o nome da vez é o brasileiro Vitinho que joga no Burnley, da Inglaterra. A posição se tornou uma prioridade para a diretoria alvinegra após o caso de indisciplina de Damián Suárez, que tentou forçar uma saída de graça do time carioca para jogar no Peñarol. O jogador foi afastado e treina separado do restante do grupo, com isso, o único lateral direito apito á jogar no elenco alvinegro é o jovem uruguaio de 21 anos Mateo Ponte.

O clube já enviou uma proposta oficial ao Burnley e tem um acordo salarial com o jogador. O formato da negociação seria um empréstimo com opção de compra. A transferência não é vista como das mais fáceis, já que o jogador vive um bom momento no clube inglês. Ele tem um gol e uma assistência nos dois primeiros jogos da Championship, segunda divisão da Inglaterra, e é titular com o treinador que não quer se desfazer do brasileiro.

Vitinho tem 25 anos e foi revelado pelo Cruzeiro, mas pouco atuou pelo time profissional e bem jovem foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica. Ele foi comprado pelo Barnley em 2022 e no mesmo ano ajudou o time a voltar para a Premie League. Ele é um lateral de perfil ofensivo e as vezes até atua como ponta no time inglês.

O brasileiro é a prioridade e alvo principal da posição, mas o Botafogo já tem pelo menos outros dois nomes mapeados e que agradam caso o Burnley demore para responder ou não libere o atleta.