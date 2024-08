Torcida do Botafogo prepara grande festa para jogo contra o Palmeiras

Torcida do Botafogo tem criado bonitos mosaicos para recepcionar o time nos grandes jogos no Nilton Santos - Foto: Botafogo / Divulgação

Torcida do Botafogo tem criado bonitos mosaicos para recepcionar o time nos grandes jogos no Nilton Santos - Foto: Botafogo / Divulgação

A torcida do Botafogo se prepara para realizar uma festa inédita no estádio Nilton Santos, nesta quarta, durante o confronto válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. A entrada do time em campo contará com um mosaico dupla face com detalhes em LED.

A temática será sobre "renascer", fazendo referência ao clube que renasceu das cinzas e agora busca a conquista de títulos. A imagem que será retratada não foi divulgada.

O 'Movimento Ninguém Ama Como a Gente', responsável por organizar e por em prática essas ações na torcida, prepara um mosaico dupla face com mensagens diferentes na mesma placa. No momento que as equipes subirem para o gramado, os torcedores vão erguer o braço mostrando uma parte do mosaico. Minutos depois, eles vão inverter o papel e mostrar a parte avessa, que formará um outro desenho.

Leia também:

➢Operação da PM no Complexo do Salgueiro visa combater roubos de veículos e cargas

➢ Rogério 157 é condenado a 64 anos de prisão pelo homicídio de três traficantes rivais

O plano com luzes foi definido nesta terça-feira, quando os organizadores conseguiram confirmar a operação. Com a ajuda de voluntários, a festa foi preparada durante a madrugada desta quarta-feira.

O mosaico será no Setor Leste, enquanto as outras partes do estádio receberão materiais de festa e bandeiras. Todos os ingressos disponíveis para a partida foram comercializados, então o Botafogo terá casa cheia para este grande confronto.