Francês EL Arouch desembarca no Rio para assinar contrato com o Botafogo

Mohamed El Arouch, do Lyon - Foto: Damien LG

Mohamed El Arouch, do Lyon - Foto: Damien LG

A francês Mohamed El Arouch desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira, o jogador será o novo reforço do Botafogo. O atleta será mais um no "intercâmbio" de jogadores da Eagle Football, empresa multi-clubes de John Textor.

O jovem atleta de 20 anos vai assinar um contrato válido por duas temporadas e renovável por mais uma com o glorioso. El Arouch era visto como uma das maiores promessas recentes do Lyon, mas não teve sequência por causa de seguidas lesões e desenvolveu problemas extracampo pela falta de jogo. Textor deu a sugestão para que ele reencontrasse tempo de jogo no Brasil, e o jogador gostou da ideia.

Leia também:

Polícia caça homem acusado de envenenar ex-namorada



Festa da Padroeira de Maricá terá shows católicos e populares em palco do Centro

O departamento da Eagle e a diretoria do Alvinegro também aprovaram a vinda. El Arouch é meia de origem, mas também pode atuar como segundo volante e pelo lado esquerdo do ataque.