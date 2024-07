Júnior Santos do Botafogo tem fratura confirmada e sem previsão de retorno

Foi confirmado no Botafogo uma péssima notícia para o restando da temporada, após passar por um exame de imagem, foi constatado uma fratura na tíbia na perna do atacante Júnior Santos. O atleta não tem previsão de retorno e provavelmente perderá os confrontos de oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

O jogador saiu machucado aos nove minutos do segundo tempo, em jogo contra o Internacional no último sábado (20). Ao dar uma arrancada em uma tentativa de contra ataque, Júnior sentiu dores na altura do tornozelo e caiu no gramado. Em seguida ele foi substituído para a entrada de Tiquinho Soares.

Depois da partida, inicialmente o departamento médico do clube constatou uma entorse no tornozelo esquerdo do jogador, contudo após novos exames foi descoberto uma fratura na tíbia do atleta. Júnior Santos já começou o tratamento, realizará novos exames e será avaliada diariamente.

Na atual temporada o jogador disputou 41 jogos pelo Botafogo, marcando 18 gols e dando 5 assistências. O atacante se tornou o maior artilheiro do clube na Libertadores com 9 gols.

Confira nota oficial do Botafogo



“O atleta Júnior Santos foi submetido a exame de imagem que confirmou fratura na tíbia. O atleta já iniciou o tratamento, realizará novos exames e será avaliado diariamente. Não há previsão de retorno.”